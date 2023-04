Sparatoria in una banca a Louisville: diversi morti e feriti (Di lunedì 10 aprile 2023) Almeno otto feriti e 5 morti. È il drammatico il bilancio della Sparatoria in una banca a Louisville, in Kentucky. Anche l’aggressore, un ex impiegato, è morto. Tra i feriti c’è anche un agente. L’autore della strage era un ex impiegato. Lo ha riferito la polizia in una conferenza stampa. Anche l’aggressore è morto. Il governatore del Kentucky Andy Beshear si è diretto sul luogo della Sparatoria nel centro di Louisville. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter chiedendo di “pregare, per favore, per tutte le famiglie colpite e per la città di Louisville”. L’Fbi sta fornendo assistenza alla polizia di Louisville. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 aprile 2023) Almeno ottoe 5. È il drammatico il bilancio dellain una, in Kentucky. Anche l’aggressore, un ex impiegato, è morto. Tra ic’è anche un agente. L’autore della strage era un ex impiegato. Lo ha riferito la polizia in una conferenza stampa. Anche l’aggressore è morto. Il governatore del Kentucky Andy Beshear si è diretto sul luogo dellanel centro di. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter chiedendo di “pregare, per favore, per tutte le famiglie colpite e per la città di”. L’Fbi sta fornendo assistenza alla polizia di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Il trans ha confermato la sua volontà di compiere stragi in scuole e chiese. L'arresto è avvenuto 4 giorni dopo la… - Gino_Autieri : RT @ElioLannutti: Usa, sparatoria in una banca in Kentucky: almeno 5 morti e 6 feriti, ucciso l'assalitore. L’America, il più negativo dei… - PattiGiuliani : Almeno cinque le persone rimaste uccise e otto sono state ferite in una sparatoria avvenuta all'interno di una banc… - Tommaso94989154 : RT @ElioLannutti: Usa, sparatoria in una banca in Kentucky: almeno 5 morti e 6 feriti, ucciso l'assalitore. L’America, il più negativo dei… - francobus100 : Stati Uniti, sparatoria in una banca del Kentucky: cinque morti compreso l’aggressore -