Sondaggio-Mentana | Salvini col turbo | clamoroso balzo della Lega in 7 giorni

Il Sondaggio di Enrico Mentana non si ferma neppure nel giorno di Pasquetta. E così, puntualissima, oggi lunedì 10 aprile, ecco piovere l'ultima rilevazione Swg sulle intenzioni di voto: se ci fossero le elezioni oggi, voi chi scegliereste? Prima forza e per distacco resta Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, dato al 29,3% seppur in calo di 0,4 punti percentuali. Quindi sale il Pd di Elly Schlein, che in virtù di una crescita dello 0,3% si porta al 20,7 per cento. Stabile il M5s di Giuseppe Conte, al 15,1 per cento. Poi la Lega, con Matteo Salvini che continua a riguadagnare terreno: il balzo in avanti è dello 0,4%, con il Carroccio dato oggi all'8,8 per cento. E ancora il Terzo Polo, Azione e Italia Viva che in tandem vengono dati al 7,7%, in calo di 0,1 ...

