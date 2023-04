Sondaggi politici | Pd cresce ancora | continua effetto Schlein

(Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) –l’sul Pd che. E’ quanto emerge dalo che Swg ha realizzato per il Tg La7 sulle intenzioni di voto degli italiani. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni è al 29,3% e segna -0,4%. Il Partito Democratico di Ellyè al 20,7% con +0,3%. Il M5S di Giuseppe Conte è stabile al 15,1%. Sale la Lega di Matteo Salvini, che passa all’8,8% con +0,4%. Cedono lo 0,1% Azione-Italia Viva (7,7%), Forza Italia sale a 6,5% con +0,3%. Verdi e Sinistra sono al 3,2%, seguiti da +Europa (2,4%), Unione Popolare (1,9%) e Per l’Italia con Paragone (1,9%). L'articolo proviene da Italia Sera.

Nessuna gradita sorpresa nell'uovo di Pasqua dei partiti: è questo il responso affidato alla nostra chart degli ultimi sette giorni. I Fratelli d'Italia, ancora primi, rimangono stabili anche per questa settimana al 29% medio.

Sondaggio politico SWG per il TgLa7: cresce ancora il PD e continua così l'effetto Schlein, in calo Fratelli d'Italia. Cresce anche la Lega di Matteo Salvini con un +0,4%.