Somalia. Il presidente lancia l’attacco finale contro al Shabaab. Perché è importante

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il capo di Stato somalo, Hassan Sheikh Mohamud, è convinto che questo in corso sarà l’assalto definitivo per sconfiggere definitivamente al, gruppo che combina il jihadismo salafita con il nazionalismo somalo, attivo nel Paese e in espansione nella regione del Corno d’Africa,cui Mogadiscio combatte da oltre un decennio. Narrazioni e interessi In un’intervista al Financial Times ha spiegato che l’operazionetale milizie collegate ad al Qaeda potrebbe richiedere anni per debellare definitivamente l’ideologia jihadista dal suo Paese, ma dal punto di vista delllo territoriale dovrebbe riuscire a riportare sicurezza incon l’offensiva miliare che potrebbe portare alla sconfitta o alla resa il gruppo. La lottail gruppo ...