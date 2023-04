Socrate e il sapere di non sapere (Di lunedì 10 aprile 2023) Socrate è considerato l’uomo più saggio. Egli è più sapiente non perché sa tutto, ma perché è l’unico a sapere di non sapere. E’ noto e attuale perché nella sua Atene, che non lascia mai, camminava, interrogando gli altri per cercare la verità al di là di tutto. Ispirato dal lavoro della madre, cioè la Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 aprile 2023)è considerato l’uomo più saggio. Egli è più sapiente non perché sa tutto, ma perché è l’unico adi non. E’ noto e attuale perché nella sua Atene, che non lascia mai, camminava, interrogando gli altri per cercare la verità al di là di tutto. Ispirato dal lavoro della madre, cioè la

