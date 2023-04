Soccorsi 1 200 migranti su due barconi | Lampedusa al collasso

(Di lunedì 10 aprile 2023) AGI - Sbarchi enel Mediterraneo. Sono circa 1.700 iapprodati ain 48 ore, con l'hotspot alcon circa 1.600 persone, quattro volte la capienza. Molteplici i salvataggi svolti in questi giorni di festività dalla Guardia costiera che sta operando in diversi scenari, a largo die nel mar Ionio, a sud est della Sicilia. Da venerdì a oggi, circa duemila sono le persone tratte in salvo. A questi si aggiungono, rende noto la Guardia costiera, gli interventi, coordinati dal Centro nazionale del soccorso marittimo a favore di un peschereccio con circa 800a bordo, intercettati a oltre 120 miglia a Sud-Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Un salvataggio reso complesso dal sovraccarico dia bordo; a coordinare ...

Sono 1.circa i migranti oggetto di due operazioni di salvataggio: un peschereccio, con circa 800 migranti a bordo, si trova a oltre 120 miglia a Sud - Est di Siracusa, in acque Sar italiane. ...sono tuttavia resi particolarmente difficoltosi dall'incendio sviluppatosi in seguito ... In totale circapersone sono rimaste senza casa mentre una trentina risultano leggermente ferite."Continuiamo a fare di tutto per portare a termine i', ha scritto in un comunicato il ... Circaabitanti del quartiere, per un totale di 90 nuclei familiari, hanno dovuto essere evacuati e ...

Guardia Costiera, in atto soccorsi a 1.200 migranti Agenzia ANSA

AGI - Sbarchi e soccorsi nel Mediterraneo. Sono circa 1.700 i migranti approdati a Lampedusa in 48 ore, con l'hotspot al collasso con circa 1.600 persone, quattro volte la capienza. Molteplici i ...Un crescendo di attività dei soccorritori che, da venerdì 7 aprile 2023 a lunedì 10, ha consentito di trarre in salvo circa 2.000 persone alle quali si sono aggiunti altri 1.200 migranti per i quali ...