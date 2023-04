Slovacchia-Italia | Billie Jean King Cup 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 aprile 2023) Dal 14 al 15 aprile la Nazionalena di tennis femminile sarà chiamata all’impegno del turno preliminare dellaCup. Sul veloce indoor della NTC Arena di Bratislava, le azzurre se la vedranno contro lae si giocheranno l’accesso alla seconda fase. Si giocheranno due singolari venerdì 14 dalle ore 15.00 e due singolari e l’eventuale doppio decisivo sabato 15 dalle ore 12.00. I precedenti sono favorevoli allache si è imposta in entrambi i confronti. A febbraio del 2017 nel primo turno del World Group II sulla terra rossa indoor del PalaGalassi di Forlì Schiavone, Errani, Paolini e Trevisan sono state battute per 3-2 da Schmiedlova, Hantuchova e Sramkova. Ad ottobre del 2002 nelle semifinali del World Group, andate in scena sul veloce indoor del ...