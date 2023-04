Slot avverte la Roma | «Sentimenti di vendetta dopo l’anno scorso»

(Di lunedì 10 aprile 2023), allenatore del Feyenoord,lain vista del confronto in Europa League: le dichiarazioni del tecnico degli olandesi, tecnico del Feyenoord, ha parlato così ad ESPN in vista del confronto di Europa League con la. LE PAROLE – «Sì, potrei avere deidiquella spiacevole serata a Tirana e anche i ragazzi che erano lì. Ma sarebbe strano se avessi bisogno di una motivazione in più per un quarto di finale di Europa League. Ora abbiamo una squadra quasi completamente nuova e sono due partite, quindi la situazione è completamente diversa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Slot avverte la Roma: 'Vendetta, ricordiamo ancora Tirana' #Slot #Feyenoord #Roma #EuropaLeague -

... sichiaramente una mancanza di brillantezza da parte del Napoli. Solo che questa ... gli ultimi della partita, nellodi prima punta. L'esterno georgiano, infatti, si è proposto diverse ...Le due interpellanze riguardavano le autorizzazioni concesse per la realizzazione di una sala... Infine la maggioranza: 'Senza una risposta chiara e netta sul piano politico e ...Da Bratislava in arrivo il primodi caccia. Il Cremlino protesta e attacca anche Moldavia e Finlandia, mentre Medvedev tuona ... Giuseppe Cavo Dragone,: "Preoccupazione per l'abbassamento ...

Feyenoord, Slot avverte la Roma: "Ricordiamo Tirana, c'è voglia di vendetta" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il tecnico degli olandesi ha voglia di rivincita dopo la finale di Conference League persa in Albania a maggio ...Slot, allenatore del Feyenoord, avverte la Roma in vista del confronto in Europa League: le dichiarazioni del tecnico degli olandesi Slot, tecnico del Feyenoord, ha parlato così ad ESPN in vista del c ...