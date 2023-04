(Di lunedì 10 aprile 2023) Milanè ancora fermo ai box per problemi alla schiena. E con ogni probabilità salterà(domani alle 21), andata dei quarti di finale di Champions League. ANCORA– Vi ricordate Milan? Per gran parte della stagione è stato il punto fermo della difesa dell’, nonché il capitano. Poi, dopo le parole del suo agente prima della sconfitta con l’Empoli, la sparizione quasi completa. Un’iniziale lombalgia si è trasformata in più generici problemi alla schiena, che tengono il 37 nerazzurro fermo ai box. E difficilmente lo vedremo tra i convocati di domani per. Allungando ancor di più la distanza dall’ultima apparizione in nerazzurro. ULTIMA VOLTA – Qualche dettaglio in più potrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Skriniar fuori anche da Benfica-Inter? L'assenza sale a 57 - - soppyzz : piuttosto, perché los pelados hanno deciso di non prendere nessuno al posto di bremer riuscendo poi a perdere skrin… - FTuidder : @SimoneTogna Qualcuno mi spiega l'utilità di skriniar?Perché non metterlo fuori rosa vista l'inutilità - massimonosenzo1 : RT @tiazorlo: @faberskj @OssimoroJu29ro @Mauallegro La verità è che se chiedi a chi analizza il calcio al di fuori del tifo, sicuramente ad… - BarneyKR : @Gianlu_BoNa1990 @dadeB972 @il_prof_13 - rinnovo ad un allenatore inadeguato ad allenare l'Inter - pessima gestione… -

Lautaro e compagni sono scivolati al quinto posto in classifica in Serie A,al momento dall'... Lukaku rischia la panchinaInzaghi dovrà ancora fare a meno di due pedine importanti comee ...QUI INTER -Calhanoglu, tocca a Brozovic in mediana. Ballottaggio serratissimo tra Dzeko e ... Dimarco; Martínez, Deko Ballottaggi: Dzeko 55% - Lukaku 45% Squalificati: - Indisponibili:, ...I nerazzurri saranno senza gli infortunatie Calhanoglu e lo squalificato D'Ambrosio. ... Prima il Torino di Juric,casa, poi il Sassuolo in casa prima del derby di fine aprile contro il ...

L’Inter verso Lisbona: Skriniar e Calhanoglu out, Dzeko favorito su Lukaku La Gazzetta dello Sport

Il Benfica è un’avversaria decisamente forte: di sicuro l’Inter non lo sottovaluterà, ma si percepisce una strana euforia fuori da Appiano Gentile. Come se i nerazzurri fossero favoriti. Non è così, ...Alexander Bah salterà il doppio confronto di Champions con l'Inter a causa di una lesione al legamento rimediata in Benfica-Porto ...