Sinner-Schwartzman in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Jannik Sinner affronterà Diego Schwartzman nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta del Principato. Accreditato della settima testa di serie, l'azzurro esordirà direttamente al secondo turno in virtù di un bye e lo farà contro l'argentino Schwartzman. Quest'ultimo ha interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive sulla terra rossa piegando in due set un altro tennista in crisi, David Goffin. Sinner ha vinto l'unico precedente, nel 2021 in occasione della finale di Anversa, e scenderà in campo nettamente favorito. Curiosamente i due sono compagni di doppio in questo torneo e al primo turno hanno battuto Granollers/Zeballos.

