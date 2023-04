Simonetti fuori dalle convocate dell’Italia! Questo il motivo

Leggi su inter-news

(Di lunedì 10 aprile 2023) Flaminiaha lasciato in giornata il ritiro di Coverciano a causa di un problema fisico. La calciatrice dell'Inter non sarà perciò disponibile per l'amichevole contro la Colombia secondo quanto riportato dalla FIGC. INFORTUNIO – Martedì l'Italia Femminile giocherà un'amichevole contro la Colombia alle ore 16.30. La Ct Milena Bertolini dovrà fare già a meno di una delle: Flaminia. Proprio la calciatrice dell'Inter sarà costretta a saltare la partita a causa di un problema muscolare al polpaccio destro. Negli ultimi giorni ha sostenuto allenamenti differenziati e ha dovuto sottoporsi alle terapie. Perè stata esclusa dalla lista e ha lasciato Coverciano in giornata per tornare all'Inter.