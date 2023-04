Silvio Berlusconi ricoverato | il bollettino | “Cauto ottimismo | le terapie stanno producendo i risultati attesi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - Agenzia_Ansa : Altra notte tranquilla al San Raffaele per Silvio Berluscono ricoverato da mercoledì scorso. Ieri sera la visita de… - sofonisba55 : RT @CeresaRaffaele: Berlusconi sta meglio.... Quello messo peggio è quel pugliese da 6 giorni in strada col cartello Forza Silvio!!!!!???? - LAltravoce : Per Silvio Berlusconi notte tranquilla e situazione stabile -

Milano, 10 apr. " "L'umore è alto" per il leader di Forza Italia, . Negli ultimi due giorni " le 48 ore in cui da bollettino si assiste a un "progressivo e costante miglioramento", che permette agli specialisti che lo seguono di esprimere un "..."Progressivo e costante miglioramento" delle condizioni di salute di. Questo è ciò che si legge nel bollettino medico ufficiale nel quale viene inoltre aggiunto che c'è un "cauto ottimismo". Il leader di Forza Italia è ricoverato in terapia intensiva ...non ha mai licenziato nessuno... Vi spieghiamo come funziona la sinistra., nella sua lunghissima carriera di imprenditore, non ha mai licenziato nessuno , sport invece preferito dalla sinistra a cominciare proprio da Carlo De Benedetti, 'tessera numero 1 ...

Un altro fan di Silvio Berlusconi è arrivato questa mattina al San Raffaele di Milano dove è ricoverato il presidente di Forza Italia. Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca ora in pensione, è ...Milano, 10 aprile 2023 – C’è "cauto ottimismo” sulla salute di Silvio Berlusconi, ricoverato in rianimazione da mercoledì scorso per una polmonite, “complicanza” di una leucemia mielomonocitica. Il ...