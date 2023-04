Silvio Berlusconi resta in ospedale | Costante miglioramento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Ogni giorno milioni di persone lottano contro la Leucemia.Ora dico che umanamente non gli auguriamo nessun male,ma… - lapoelkann_ : Felice che Silvio Berlusconi Stia Meglio ?????????????? - matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - MediasetTgcom24 : Silvio Berlusconi, il bollettino medico del San Raffaele: cauto ottimismo #berlusconi #silvioberlusconi #10aprile - FabioTraversa : RT @rtl1025: ??? 'Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimer… -

Ettore Fragale, 67 anni, impiegato di banca in pensione, ha raggiunto l'ospedale San Raffaele di Milano, dov'è ricoverato il leader di Forza Italia. Davanti all'ingresso di via ...MILANO - Notte tranquilla, la quinta nel reparto di terapia intensiva cardio - toraco - vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, per. Il leader di Forza Italia si trova ricoverato da mercoledì scorso per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Da quanto si apprende, oggi non sono ...Questa è stata la quinta notte in terapia intensiva per l'ex premierche da mercoledì scorso si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva al primo piano sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare insorta nel ...

Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo. Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalitàd'organo monitorate». È quanto si ...E' quanto si legge in un bollettino medico diramato dal San Raffaele dove Silvio Berlusconi è ricoverato da mercoledì. "Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria - viene aggiunto - ...