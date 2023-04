Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Ogni giorno milioni di persone lottano contro la Leucemia.Ora dico che umanamente non gli auguriamo nessun male,ma… - lapoelkann_ : Felice che Silvio Berlusconi Stia Meglio ?????????????? - Agenzia_Ansa : Anche a Pasqua il 'fedelissimo' Marco Macrì rimane davanti all'ospedale San Raffaele di Milano dove da mercoledì è… - sophievstyles : RT @HuertDeAuteuil: Politici Italiani as Uova di Pasqua. 1) Silvio Berlusconi, Uovo Bauli Grandi Firme. È un’illusione, da 20 anni prom… - SkyTG24 : Silvio Berlusconi, quinta notte in terapia intensiva. Condizioni stabili. LIVE -

E' stata una Pasqua di riposo per, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dalla mattina di mercoledì 5 aprile. Le condizioni del Cavaliere sono in leggero miglioramento in un quadro clinico che ...Il leader di Forza Italia,, ha trascorso la sua quinta notte in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato dalla mattina di mercoledì 5 aprile . L'ex premier è in cura per un' ...AGI - Una Pasqua tranquilla per, trascorsa tra consueti controlli medici e qualche visita: le figlie Marina e Eleonora e l'amico di una vita, Fedele Confalonieri . L'ex premier ricoverato in terapia per una ...

La figlia dell'ex premier era stata già nella tarda mattinata. In visita anche l'altra figlia Eleonora e Fedele Confalonieri. Il leader di Forza Italia è sotto costante monitoraggio. Non c'è stato bol ...