Shazam! Furia degli dei | il regista svela un divertente errore che nessuno ha notato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WarnerBrosIta : Come guardo chi non ha ancora visto Shazam! Furia Degli Dei. #ShazamIlFilm al cinema!?? - badtasteit : Shazam! 2 – Furia degli dei, i primi dettagli sulle varie edizioni home video - VampiresTears : Per la nostra rubrica Il Mito del supereroe è giunto il momento di parlare del sequel di Shazam! del (2019) ovvero… - Multiplayerit : Shazam! Furia degli Dei, il cosplay di Mary Marvel da Alyson Tabbitha è una meraviglia - moviestruckers : #Shazam! Furia degli Dei: David F. Sandberg condivide gli storyboard animati e parla di una scena eliminata -

Così come anche le nuove uscite come Creed III, Scream VI edegli dei non hanno neppure sfiorato quella vetta. Chi potrebbe battere questo record Uno dei candidati più papabili è Super ...Dopo gli incassi deludenti di Ant - Man and the Wasp: Quantumania e!:degli dei è difficile voltarsi dall'altra parte. È da almeno una quindicina di anni che il mondo dei cinecomic non ...Per celebrare l'uscita didegli dei in digitale, Fandango ha pubblicato la clip con i primi 10 minuti del ...

Shazam! Furia degli dei: il regista difende la scelta di condividere i fatti dietro le quinte NerdPool

A pubblicarli (legalmente) è stato Warner Bros. Discovery, nella speranza di 'riqualificarle' il film in concomitanza con l'uscita dell'edizione digitale.Arriva in Digital Home Video a tempo record Shazam! Furia degli Dei, divertente avventura supereroica di cui Warner Bros. ci regala i primi dieci minuti.