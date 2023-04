Sesto giorno di ricovero per Berlusconi. Zangrillo: "Progressivo e costante miglioramento" (Di lunedì 10 aprile 2023) Una notte tranquilla e un quadro clinico che sarebbe in leggero miglioramento per Silvio Berlusconi. Lo rivelano fonti sanitarie dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il Cav. – che soffre di leucemia mielomonocitica cronica – ha trascorso la quinta nottata in terapia intensiva, dove da mercoledì è ricoverato per una infezione polmonare. Tra i primi ad arrivare in ospedale questa mattina, il suo dottore personale e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica dell'ospedale milanese, Alberto Zangrillo, che ha parlato di un "Progressivo miglioramento" delle condizioni del presidente di Forza Italia e dunque di un "cauto ottimismo". Nella giornata di ieri, dopo i controlli dei medici, Berlusconi ha trascorso una giornata di massimo riposo e ha ricevuto la visite delle ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 aprile 2023) Una notte tranquilla e un quadro clinico che sarebbe in leggeroper Silvio. Lo rivelano fonti sanitarie dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il Cav. – che soffre di leucemia mielomonocitica cronica – ha trascorso la quinta nottata in terapia intensiva, dove da mercoledì è ricoverato per una infezione polmonare. Tra i primi ad arrivare in ospedale questa mattina, il suo dottore personale e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica dell'ospedale milanese, Alberto, che ha parlato di un "" delle condizioni del presidente di Forza Italia e dunque di un "cauto ottimismo". Nella giornata di ieri, dopo i controlli dei medici,ha trascorso una giornata di massimo riposo e ha ricevuto la visite delle ...

