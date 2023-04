Serie B | i risultati della 32ª giornata

(Di lunedì 10 aprile 2023) LaB è scesa in campo per la 32ªdi campionato: le partite del pomeriggio LaB è scesa in campo in questo lunedì di Pasquetta: alle 18.00 ci sarà Pisa-Cagliari mentre alle 20.45 in campo con Palermo-Cosenza. Di seguito idel pomeriggio. Benevento-SPAL 1-3Citta-Parma 0-1Como-Genoa 2-2Reggina-Venezia 1-0Perugia-Modena 0-1Frosinone-Ascoli 2-0Sudtirol-Bari 0-1Brescia-Ternana 1-0 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Frosinone capolista torna a vincere nella 32esima giornata del campionato diB: la squadra di Grosso ha battuto per 2 - 0 l'Ascoli grazie alle reti di Lucioni e Mulattieri,... Idella ...Torna a vincere al Granillo la Reggina nel contesto di una gara combattuta, sofferta e decisa da una autorete. Adesso il balzo in classifica è notevole anche se si rimane sempre in attesa di quello ...Il Frosinone batte l'Ascoli e allunga a +6 sul Genoa, rimontato di due gol e fermato sul pari a Como. Il Bari al 94' batte il Sudtirol ed è terzo a - 4 dal secondo posto. Vincono Reggina, Modena, ...

SERIE B, 32^ GIORNATA Benevento-SPAL 1-3 [33' Prati (S), 38' Foulon (B), 51' Celia (S), 66' Moncini (S)] - Ore 12.30 Brescia-Ternana.