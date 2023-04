Serie B 2022 2023 | il Frosinone vede la Serie A | 2-0 all’Ascoli Colpo Bari a Bolzano | Sudtirol ko

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Juve, nuovo fascicolo della procura di Torino: si indaga sul bilancio 2022 - sportface2016 : #SerieB, il #Frosinone vede la Serie A: 2-0 all'Ascoli. Colpo #Bari a Bolzano, #Sudtirol ko - sportface2016 : #SerieB | Il tabellino e i marcatori di #PerugiaModena - sportface2016 : #SerieB | Le formazioni ufficiali di #PisaCagliari - sportface2016 : #SerieB | Il tabellino e i marcatori di #ComoGenoa -

Basket- 2023A Squadra Scafati Si giocherà in posticipo il turno pasquale del campionato diA, in cui la Givova Scafati sarà impegnata tra le mura amiche della Beta Ricambi Arena ...Calcio- 2023B Tabellino partita Perugia - Modena Squadra in casa Perugia Squadra avversaria Modena concessi 4' di recupero 85' nel Modena esce Falcinelli entra Duca 83' nel Modena c'è Coppolaro ...Calcio- 2023C Girone C Squadra Pescara Ancora due giornate di regular season e per il terzo posto è di nuovo bagarre. A Taranto ennesima prestazione - shock dei biancazzurri, messi sotto dai ...

Serie 2022-2023, 29a giornata, Torino-Roma 0-1: la decide Dybala ... Eurosport IT

La trentaduesima giornata della Serie B 2022-2023 prosegue con altre sette partite giocate alle ore 15:00, dopo la vittoria per 3-1 della SPAL in casa del Benevento alle 12:30, un risultato che ha por ...Di seguito, i risultati della trentaduesima giornata di Serie B. Il Frosinone e il Bari conquistano tre punti cruciali, frena il Genoa, mentre il Sudtirol subisce una sconfitta pesante. Di seguito, ...