Serie A1 di pallanuoto maschile | Check-up RN Salerno-De Akker 7-8

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... max_squarcia : @Deianir17128382 @vi_dico @guido_vaciago Perché è solo lui a dire queste cose? Aspettiamo che ci vengano dati i rig… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Successo casalingo per la Pallanuoto Trieste nella terzultima giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile. Alla… - TgrRaiFVG : Successo casalingo per la Pallanuoto Trieste nella terzultima giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1-Playoff: Ekipe Orizzonte-Bogliasco 15-8 nel ritorno dei quarti di finale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1-Playoff: Ekipe Orizzonte-Bogliasco 15-8 nel ritorno dei quarti di finale -

...a fare le cose per bene e io mi sto già attivando per capire cosa servirà l'anno prossimo inC'. TAGS barillari calcio sestri levante CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente, ...... che da qui in poi costruisce il miracoloB . Il tecnico di Mapello è felicissimo: "Vincere ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...... basket tre contro tre, Bmx e unainfinita di assurde gare a coppie in piscina e al poligono. ... rigori mutuati dall'hockey, il calcio d'inizio dalla, carte jolly a disposizione, ...

Serie A1 pallanuoto: tutti i risultati delle liguri nella 24° giornata Liguria Today

Nella Domenica di Pasqua si è conclusa la prima edizione del torneo di pallanuoto organizzato dal Lavagna90 con la partecipazione di alcune delle migliori squadre provenienti da tutta ...Si chiude ai quarti di finale dei Play Off la stagione del Rapallo Pallanuoto. Il Trieste si aggiudica, con merito, la doppia sfida che vale le semifinali in cui affronterà la SIS Roma. Un pizzico di ...