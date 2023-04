Serie A vs Premier, big a confronto: metà ricavi e perdite doppie (Di lunedì 10 aprile 2023) ricavi più che doppi e perdite dimezzate: è questo il quadro che emerge dal confronto tra le big della Serie A e della Premier League a livello economico, analizzando i bilanci della stagione 2021/22. Nell’analisi abbiamo preso in considerazione il fatturato netto (escluso quindi il player trading) delle principali sei società in Serie A e in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 aprile 2023)più che doppi edimezzate: è questo il quadro che emerge daltra le big dellaA e dellaLeague a livello economico, analizzando i bilanci della stagione 2021/22. Nell’analisi abbiamo preso in considerazione il fatturato netto (escluso quindi il player trading) delle principali sei società inA e in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

