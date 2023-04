Serie A, spese ai procuratori: il 7% dei ricavi dal 2015. Juve più spendacciona, poi Inter e Roma (Di lunedì 10 aprile 2023) I procuratori incassano oltre il 7% dei ricavi netti dei club della Serie A. È questo il dato che emerge dopo che la FIGC, nei giorni... Leggi su calciomercato (Di lunedì 10 aprile 2023) Iincassano oltre il 7% deinetti dei club dellaA. È questo il dato che emerge dopo che la FIGC, nei giorni...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Serie A, spese ai procuratori: il 7% dei ricavi dal 2015. Juve più spendacciona, poi Inter e Roma: I procuratori in… - cmdotcom : Serie A, spese ai procuratori: il 7% dei ricavi dal 2015. #Juve più spendacciona, poi #Inter e #Roma - Atalantinicom : #Atalanta - Spese per i procuratori in Serie A dal 2015: Atalanta 51.936.78... - B_Daniele : RT @CalcioFinanza: Quanto spende la Serie A per i procuratori: agli agenti il 7% dei ricavi delle società dal 2015 ad oggi. E i club italia… - nihilum15 : RT @CalcioFinanza: Quanto spende la Serie A per i procuratori: agli agenti il 7% dei ricavi delle società dal 2015 ad oggi. E i club italia… -