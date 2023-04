Serie A, programma prossima giornata: orari e calendario 30esimo turno (Di lunedì 10 aprile 2023) Il programma della 30esima giornata di Serie A 2022/2023, con le partite del 14, 15, 16 e 16 aprile 2023. Il fine settimana del massimo campionato italiano si apre con due anticipi del venerdì, quello tra Cremonese ed Empoli, seguito dalla sfida tra Spezia e Lazio. Sabato sarà il turno delle tre squadre impegnate in Champions League: Milan, Napoli ed Inter scenderanno in campo una dopo l’altra. Lecce-Sampdoria sarà il lunch match di domenica 17 aprile, mentre in serata la Roma affronterà in casa l’Udinese. Il posticipo del lunedì vedrà in campo, invece, la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Udinese di Andrea Sottil. programma 30^ giornata Serie A 2022/2023 Venerdì 14 aprile Ore 18:00 – Cremonese-Empoli (Dazn, Zona Dazn)Ore 20:45 – Spezia-Lazio (Dazn, SkySport) Sabato ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Ildella 30esimadiA 2022/2023, con le partite del 14, 15, 16 e 16 aprile 2023. Il fine settimana del massimo campionato italiano si apre con due anticipi del venerdì, quello tra Cremonese ed Empoli, seguito dalla sfida tra Spezia e Lazio. Sabato sarà ildelle tre squadre impegnate in Champions League: Milan, Napoli ed Inter scenderanno in campo una dopo l’altra. Lecce-Sampdoria sarà il lunch match di domenica 17 aprile, mentre in serata la Roma affronterà in casa l’Udinese. Il posticipo del lunedì vedrà in campo, invece, la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Udinese di Andrea Sottil.30^A 2022/2023 Venerdì 14 aprile Ore 18:00 – Cremonese-Empoli (Dazn, Zona Dazn)Ore 20:45 – Spezia-Lazio (Dazn, SkySport) Sabato ...

