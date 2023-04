Serie A: Maldini: “Ancelotti mi ha chiamato dopo il sorteggio e mi ha detto che ci saremmo visti a Istanbul” (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-04-09 17:33:39 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: D.Vecchi amici con una relazione che dura negli anni. Paolo Maldini e Carlo Ancelotti Si sono conosciuti al Milan, da compagni di squadra. Hanno vinto numerosi titoli insieme… e poi ‘Carletto’ è diventato l’allenatore di un Maldini perenne. E, ancora, hanno vinto e vinto ancora. Ora, nell’anteprima della settimana di Champions League, Paolo Maldini, diventato Direttore dell’Area Tecnica del Milan (ovvero i ‘mandam’ dell’area sportiva) ha parlato con ‘La Reppublica’ e ricordava quello che gli aveva detto Ancelotti quando era stato annunciato il sorteggio per i quarti di finale di Champions League. “Sa qual è il ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-04-09 17:33:39 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: D.Vecchi amici con una relazione che dura negli anni. Paoloe CarloSi sono conosciuti al Milan, da compagni di squadra. Hanno vinto numerosi titoli insieme… e poi ‘Carletto’ è diventato l’allenatore di unperenne. E, ancora, hanno vinto e vinto ancora. Ora, nell’anteprima della settimana di Champions League, Paolo, diventato Direttore dell’Area Tecnica del Milan (ovvero i ‘mandam’ dell’area sportiva) ha parlato con ‘La Reppublica’ e ricordava quello che gli avevaquando era stato annunciato ilper i quarti di finale di Champions League. “Sa qual è il ...

