Serie A | Luis Alberto | l’eterno sottovalutato che guida la Lazio in Champions League

(Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-04-10 13:14:24 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: lla migliore versione di(San José del Valle, 1992) è tornato. A 30 anni ‘Il Mago’, una ‘fantasia’ di razza che delizia i tifosi laziali in ogni partitaha lasciato alle spalle i problemi con Sarri e le voci di mercato are, insieme a Milinkovic-Savic, Zaccagni e Romanoli, laverso la. Il suo recital contro la Juventus, qualche giorno fa, è stato l’ultimo spettacolo. Un tacco di genio ad assistere Zaccagni nel 2-1. “Sapevo che era in svantaggio. È stato difficile, poi per fortuna ha segnato. Altrimenti lo ammazzo”, ha confessato l’uomo di Cadice con un sorriso sul volto dopo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : RT @laziopress: La Lazio celebra il colpo di tacco di Luis Alberto: “Pura bellezza” | VIDEO - laziopress : La Lazio celebra il colpo di tacco di Luis Alberto: “Pura bellezza” | VIDEO - ElalunaPaolo : RT @Alopismo: Questa cosa in Serie A la fanno i seguenti centrocampisti: -Luis Alberto -Romero Alconchel -Il mago -Il 10 della Lazio https… - Cucciolina96251 : RT @86_longo: Pillole di serie A Thiago Motta merita una big: già da giocatore era la perfezione dal punto di vista tattico. Comunicazion… - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: Ochoa para tutto ? Luis Alberto e Zaccagni dipingono calcio ?? Gaich fa sperare il Verona ? La Top 11 della 29ª giornata di… -

Panchine, rivoluzione totale inA in estate: l'erede di Allegri che cambia tuttoNel sondaggio ...Enrique, la Juventus ipotesi per ricominciare in panchina (© LaPresse) - Calciomercato.itIl ...Occhio pure aEnrique che, dopo il Mondiale in Qatar, ha salutato la Spagna. L'ex centrocampista cerca un club che gli dia fiducia, permettendogli magari di aprire un ciclo pluriennale. Continua ...... allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV completa con Programmi eda guardare in ... Guerra, Storico) in onda alle 21.15 su Cielo , un film diOliveros, con Marc Clotet, Melina Matthews, ...

Fantacalcio, da Luis Alberto a Origi: chi sale e chi scende dopo la ... Footballnews24.it

Al termine della 29ª giornata di Serie A è finito un altro turno anche di fantacalcio: da Luis Alberto a Origi, chi sale e chi scende ...Una serata da incorniciare quella di ieri per la Lazio. Un bellissimo successo sulla Juventus firmato dalle reti di Milinkovic e Zaccagni e suggellata dalla perla di Luis Alberto che con un colpo di..