Sensi ‘nuovo’ acquisto per l’Inter? Numeri incoraggianti col Monza (Di lunedì 10 aprile 2023) Il nuovo acquisto per il centrocampo dell’Inter in vista della prossima stagione potrebbe essere Stefano Sensi. Che, dopo diverse stagioni complicate dal punto di vista della condizione fisica, in questa stagione con il Monza ha mostrato Numeri incoraggianti. NUOVO acquisto – In vista del prossimo anno, l’Inter potrebbe ritrovare un nuovo importante elemento a centrocampo. Quello Stefano Sensi che aveva iniziato la sua esperienza in nerazzurro nel migliore dei modi, salvo poi perdersi in un tunnel infinito di problemi fisici. Che ne hanno minato le annate successive. Con il prestito di questa stagione al Monza, però, il centrocampista italiano sembra aver ritrovato fiducia ma soprattutto condizione fisica. Sono ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Il nuovoper il centrocampo delin vista della prossima stagione potrebbe essere Stefano. Che, dopo diverse stagioni complicate dal punto di vista della condizione fisica, in questa stagione con ilha mostrato. NUOVO– In vista del prossimo anno,potrebbe ritrovare un nuovo importante elemento a centrocampo. Quello Stefanoche aveva iniziato la sua esperienza in nerazzurro nel migliore dei modi, salvo poi perdersi in un tunnel infinito di problemi fisici. Che ne hanno minato le annate successive. Con il prestito di questa stagione al, però, il centrocampista italiano sembra aver ritrovato fiducia ma soprattutto condizione fisica. Sono ...

