Sedici ore | Berlusconi | blitz in ospedale | chi lo attende fuori al San Raffaele

(Di lunedì 10 aprile 2023) Un lungo viaggio solo per portare l'acqua santa a Silvio. "Sono partito alle 7 di ieri (9 aprile, ndr) in autobus, sono arrivato stamattina dopo un viaggio di 16 ore. Sono venuto direttamente per zio Silvio, ho portato l'abitino votivo di San Francesco Paola e una bottiglietta con l'acqua santa di San Francesco e dei santini". L'uomo in questione è Ettore Fragale, 67 anni, di Cosenza, impiegato di banca in pensione, che si è presentato davanti all'ingresso di via Olgettina 60 dell'Sandi Milano dove il leader di Forza Italia, Silvio, è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì scorso per una polmonite nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. A chi gli chiedeva se fosse speranzoso, Ettore Fragale - che si definisce un fan del Cavaliere - ha risposto: "Perché ...

In queste ore al San Raffaele è arrivato Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca ora in pensione, che è partito ieri sera alle 19 da Cosenza e dopo un viaggio di 16 ore in autobus è sceso a Milano.

Sedici ore di viaggio per Berlusconi, un 67enne da Cosenza al San ... Il Dubbio

