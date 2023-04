Sebastian Vettel si mangia le mani | Aston Martin è adesso un rimpianto?

(Di lunedì 10 aprile 2023) Le prestazioni dell’hanno sorpreso tutti. Ma davvero tutti. Le vetture verde bottiglia di Lance Stroll e Fernando Alonso sembrano essere le uniche a tenere (minimamente) il passo delle due Red Bull per continuità di risultati. Un grande traguardo possibile grazie anche al buco nero nel quale è piombata la Ferrari e al punto interrogativo chiamato Mercedes. Una vettura, quella della Cognizant, totalmente diversa da quella che faticava lo scorso anno conche, appena ritiratosi, potrebbersi leassistendo alla riscossa della sua ex macchina. Le dichiarazioni disulle prestazioni incredibili della “sua”© Copyright: Batchelor / XPB Images“Non ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : Sebastian #Vettel racconta la sua nuova quotidianità e commenta come sta vivendo i suoi primi Gran Premi dalla dist… - bblmcdavid : Sebastian Vettel, Fernando Alonso 2012 Brazil gp to Fernando by Abba edit/fancam - Nick_cannonier : Questo è un Sebastian Vettel 2.0. Solo che a differenza di Seb Ha un carattere di merda Ha mezzo talento in più Seb… - PieroLadisa : La #F1 a Pasqua @ScuderiaFerrari e Sebastian #Vettel conquistano la vittoria nell'edizione 2017 del Gran Premio de… - harslan_15 : @tugtugtugana sebastian vettel ile mi? -

Sono infatti già sei anni che il Circus non scende più in pista in questa particolare domenica: dal 2017, quandoalla guida della Ferrari SF70H si impose nel Gran Premio del Bahrain.- Alonso, una carriera di inseguimenti non solo in pistaprima della pausa estiva del 2022 ha aperto il profilo Instagram per annunciare il ritiro dalla F1 al termine di quella stagione. Pochi giorni dopo, sorprendendo tutti, Fernando ...La squadra inglese e lo spagnolo, arrivato quest'anno alla corte di Lawrence Stroll dove ha preso il posto diche ha deciso di appendere il casco al chiodo, hanno conquistato ben tre ...

Vettel felice per la luna di miele di Alonso e apre al ritorno nel 2024 | FP FormulaPassion.it

Tra le tradizioni oramai cadute in disuso, in una Formula 1 votata sempre più allo show, figura anche quella di correre a Pasqua. Sono infatti già sei anni che il Circus non scende più in pista in que ...Gp Bahrain 2017: Il terzo appuntamento del mondiale di F1 del 2017 si è tenuto sul circuito di Sakhir il 16 aprile 2017, il giorno di Pasqua.