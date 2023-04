Se l’acqua scarseggia, la papera non galleggia (Di lunedì 10 aprile 2023) Un soldo risparmiato vale quanto uno guadagnato. Così si dice in tutto il Paese e è credibile che ciò sia dettato dell’onda lunga della connotazione agricola della sua popolazione. Fino all’ entrata in guerra, quindi nei primi anni ’40, l’Italia traeva la maggior parte del PIL dalle attività legate al lavoro dei campi. Sull’onda lunga di quell’attitudine, il primo censimento inteso come lo è ancora attualmente, quello del ’51, riportò il risultato che il Settore Primario con tutti i suoi annessi e connessi era ancora primo tra quelli che facevano mettere fieno in cascina, cioè portavano soldi nelle casse dello Stato. Non è una constatazione fatta per sola curiosità che nell’imposizione fiscale erano usati termini di qualificazione come agrario e dominicale, alfine di tassare sia la proprietà agricola che la sua produzione. Ancora oggi la vecchia proposizione sul risparmio è di uso ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) Un soldo risparmiato vale quanto uno guadagnato. Così si dice in tutto il Paese e è credibile che ciò sia dettato dell’onda lunga della connotazione agricola della sua popolazione. Fino all’ entrata in guerra, quindi nei primi anni ’40, l’Italia traeva la maggior parte del PIL dalle attività legate al lavoro dei campi. Sull’onda lunga di quell’attitudine, il primo censimento inteso come lo è ancora attualmente, quello del ’51, riportò il risultato che il Settore Primario con tutti i suoi annessi e connessi era ancora primo tra quelli che facevano mettere fieno in cascina, cioè portavano soldi nelle casse dello Stato. Non è una constatazione fatta per sola curiosità che nell’imposizione fiscale erano usati termini di qualificazione come agrario e dominicale, alfine di tassare sia la proprietà agricola che la sua produzione. Ancora oggi la vecchia proposizione sul risparmio è di uso ...

