Se continua così la pagherà cara Netanyahu minaccia la Siria

(Di lunedì 10 aprile 2023) Se il regimeno di Bashar al-Assad continuerà a consentire attacchi con razzi e droni contro Israele dal suo territorio,un prezzo molto alto. È l'avvertimento lanciato dal premier israeliano Benjamindurante un messaggio alla nazione sulla situazione della sicurezza alla luce delle violenze e degli attentati degli ultimi giorni. La responsabilità per i recenti attacchi contro Israele ricade sul «precedente governo» guidato da Yair Lapid. Lo ha affermato il premier israeliano BenJaminche ha puntato il dito anche contro i manifestanti che da oltre tre mesi protestano contro il controverso progetto di riforma della giustizia. Tra di loro, in particolare, i riservisti che si rifiutano di fare il proprio dovere, dimostrando ai «nostri nemici che siamo deboli».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleAmbrosiTW : Contagioso entusiasmo per il battesimo elettorale di Elly #Schlein da Segretaria #Pd alle regionali del… - MinisteroDifesa : 'Forte legame di amicizia tra ????????.Continua impegno italiano per stabilità regionale.Focus anche su Mediterraneo Al… - putino : Continua il collasso del rublo russo. All’apertura dei negoziati alla Borsa di Mosca tasso di cambio del dollaro ha… - katiuscia_penzo : RT @Alessio_L01: La nostra Queen è inarrestabile, continua così?????? #nikiters #nikella - Ama_TeenAngels : Bravo jungkook continua così -

... il Frosinone palleggia ma non affonda, l'Ascoli fa break ma non si ferma eMazzitelli al ...ad avere fretta nelle soluzioni la squadra ciociara: al 33' Lucioni dà il là al contropiede di ...SINNER È IL NUOVO N.8 DEL MONDO NL TENNIS Jannik Sinnera migliorarsi e ha centrato l'ottavo posto nel ranking mondiale. Maiin alto. È il quinto italiano di sempre. Debutta a ...Buone notizie invece per Pogba, chead allenarsi con il gruppo ed è stato il più ...come Alex Sandro, Rabiot, Cuadrado e De Sciglio che hanno svolto un allenamento personalizzato. E a ...