“Scuole sicure”: a Roma i poliziotti salgono in cattedra contro l’illegalità (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma – La Questura di Roma da anni organizza e coordina “Scuole sicure”, un progetto di educazione alla legalità indirizzato ai giovani cittadini, ma non solo. Grande attenzione anche ai “meno giovani”, ai quali sono indirizzati incontri per la prevenzione delle truffe agli anziani. Oltre ai poliziotti dell’UPGSP gli incontri di cui sopra sono svolti dal personale dei Distretti/Commissariati di zona appositamente formato e con alle spalle una decennale esperienza sul territorio. Nei giorni scorsi, presso l’Istituto Superiore “Piaget-Diaz” di via Marco Fulvio Nobiliore, i poliziotti del Commissariato Tuscolano hanno svolto 2 incontri a cui hanno partecipato 40 alunni e 5 docenti. Durante questi incontri è stata svolta una prima introduzione sulle Forze di Polizia, in particolare sui ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 aprile 2023)– La Questura dida anni organizza e coordina “”, un progetto di educazione alla legalità indirizzato ai giovani cittadini, ma non solo. Grande attenzione anche ai “meno giovani”, ai quali sono indirizzati incontri per la prevenzione delle truffe agli anziani. Oltre aidell’UPGSP gli incontri di cui sopra sono svolti dal personale dei Distretti/Commissariati di zona appositamente formato e con alle spalle una decennale esperienza sul territorio. Nei giorni scorsi, presso l’Istituto Superiore “Piaget-Diaz” di via Marco Fulvio Nobiliore, idel Commissariato Tuscolano hanno svolto 2 incontri a cui hanno partecipato 40 alunni e 5 docenti. Durante questi incontri è stata svolta una prima introduzione sulle Forze di Polizia, in particolare sui ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ValleIacopo : @CalcioFinanza se vogliono gli stadi, se li pagano, scuole sicure antisismiche strade in sicurezza ospedali moderni… - Giovann06352249 : @JoeBiden Joe Biden: L'USA ha bisogno di riforme in materia di sicurezza delle armi che salveranno vite umane. I re… - Donato644701141 : @AnnalisaChirico @PiazzapulitaLA7 @La7tv Basta porre i presupposti x lavorare dignitosamente: salario minimo garant… - ozeusar : @ilgiornale UK Il pedofilo islamista Hussain Chehab, che ha lavorato come agente di polizia metropolitano al 'Scuo… - CorazzaEfisia : RT @WalterRossi2: 14 anni fa un terremoto distrusse L'Aquila. 309 morti. 1500 feriti. 100.000 sfollati. Senza retorica. Cosa è stato ricost… -