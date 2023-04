Scudetto Napoli, appello da Torre Annunziata: “Il 4 giugno festeggeremo, se no recintatevi” (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Napoli si avvicina alla vittoria del terzo Scudetto della propria storia ma in Campania sono nate le prime polemiche sui festeggiamenti. È da qualche settimana che da Salerno sono arrivate “minacce” sulla possibile esplosione di felicità che potrebbe esserci nel capoluogo campano e nelle province salernitane. “Qui non festeggiate”, arrivava dagli ultras della Curva Sud Siberiano. Ai tifosi del Napoli residenti a Salerno e in provincia vuole essere vietata l’esposizione di bandiere e vessilli del Napoli nonché i festeggiamenti nelle piazze della città. Torre Annunziata, l’appello per lo Scudetto: “Noi festeggiamo” In un gruppo Facebook dei cittadini di Torre Annunziata è stato pubblicato un comunicato per ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilsi avvicina alla vittoria del terzodella propria storia ma in Campania sono nate le prime polemiche sui festeggiamenti. È da qualche settimana che da Salerno sono arrivate “minacce” sulla possibile esplosione di felicità che potrebbe esserci nel capoluogo campano e nelle province salernitane. “Qui non festeggiate”, arrivava dagli ultras della Curva Sud Siberiano. Ai tifosi delresidenti a Salerno e in provincia vuole essere vietata l’esposizione di bandiere e vessilli delnonché i festeggiamenti nelle piazze della città., l’per lo: “Noi festeggiamo” In un gruppo Facebook dei cittadini diè stato pubblicato un comunicato per ...

