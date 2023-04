Sciopero treni 14 aprile | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il prossimo 14sarà un giorno difficile per i pendolari e per chi dovrà viaggiare per lavoro o svago, poiché i lavoratori ditalia incroceranno le braccia in quella data per otto ore. La protesta è stata proclamata dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. In questo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Migranti scaricati dal treno, Salvini esulta La triste storia di Fatima: suicida a 18 anni, era incinta La Glebalizzazione Emergenza idrica causa Coronavirus: i consigli dell’Aca L’ultima stagione da calciatore di Paolo “Pablito” Rossi News in breve dell’11 dicembre 2020: cronaca di oggi