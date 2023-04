Schmidt: «Grimaldo e Morato? Vediamo! In difesa scelgo fra due» (Di lunedì 10 aprile 2023) Tocca a Schmidt, allenatore del Benfica, presentare in conferenza stampa la partita contro l’Inter di domani dando anche indicazioni su chi sostituirà lo squalificato Otamendi. QUI le parole di Gonçalo Ramos, il primo che ha parlato. CONFERENZA Schmidt – Questa la conferenza stampa di Roger Schmidt alla vigilia di Benfica-Inter. Avversario di spessore. In un quarto di finale devi aspettarti il massimo. Per tutte le squadre è importante, siamo concentrati su questo round. Anche l’Inter ha giocato bene in questa Champions League, ci aspettiamo un avversario forte ma vogliamo giocare il nostro calcio. Ha qualità individuali e opzioni in difesa e centrocampo, servirà una prestazione al meglio. L’Inter ha già eliminato il Porto, ha guardato la doppia sfida per preparare questa? Nel calcio a volte si perde, venerdì abbiamo ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Tocca a, allenatore del Benfica, presentare in conferenza stampa la partita contro l’Inter di domani dando anche indicazioni su chi sostituirà lo squalificato Otamendi. QUI le parole di Gonçalo Ramos, il primo che ha parlato. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Rogeralla vigilia di Benfica-Inter. Avversario di spessore. In un quarto di finale devi aspettarti il massimo. Per tutte le squadre è importante, siamo concentrati su questo round. Anche l’Inter ha giocato bene in questa Champions League, ci aspettiamo un avversario forte ma vogliamo giocare il nostro calcio. Ha qualità individuali e opzioni ine centrocampo, servirà una prestazione al meglio. L’Inter ha già eliminato il Porto, ha guardato la doppia sfida per preparare questa? Nel calcio a volte si perde, venerdì abbiamo ...

