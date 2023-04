Schio-Campobasso in tv: canale, orario e diretta streaming gara-3 quarti di finale playoff Serie A1 femminile 2022/2023 basket (Di lunedì 10 aprile 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Schio-Campobasso, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Dopo la vittoria di gara-1, la formazione veneta si è fatta sorprendere nel secondo atto della Serie, perdendo per un punto ed essendo ora costretta a non sbagliare più, proprio a pochi giorni dalla semifinale di Eurolega; da canto loro, le ospiti tentano il colpaccio. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di lunedì 10 aprile sul parquet del Palaromare. CALENDARIO E PROGRAMMA TV TABELLONE E ACCOPPIAMENTI ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-3 deidideidellaA1di. Dopo la vittoria di-1, la formazione veneta si è fatta sorprendere nel secondo atto della, perdendo per un punto ed essendo ora costretta a non sbagliare più, proprio a pochi giorni dalla semidi Eurolega; da canto loro, le ospiti tentano il colpaccio. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di lunedì 10 aprile sul parquet del Palaromare. CALENDARIO E PROGRAMMA TV TABELLONE E ACCOPPIAMENTI ...

