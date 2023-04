Schianto sulla Nazionale tra due auto: 74enne bloccata tra le lamiere (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 16’00 di oggi 10 aprile, sono intervenuti sulla SS 7 Bis, via Nazionale, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A bordo di una delle due auto una donna di 74 anni originaria di Mugnano del Cardinale, che rimaneva bloccata nell’abitacolo e i Vigili del Fuoco dopo averla liberata la affidavano ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure Mediche. Mentre sia il marito che il conducente dell’altra autovettura venivano visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 16’00 di oggi 10 aprile, sono intervenutiSS 7 Bis, via, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte duevetture. A bordo di una delle dueuna donna di 74 anni originaria di Mugnano del Cardinale, che rimanevanell’abitacolo e i Vigili del Fuoco dopo averla liberata la affidavano ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure Mediche. Mentre sia il marito che il conducente dell’altravettura venivano visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

