Scherma, gli atleti europei contro l’ok a russi e bielorussi: “Solidali con l’Ucraina” (Di lunedì 10 aprile 2023) Una dichiarazione congiunta degli atleti della Confederazione europea di Scherma (Efc) condanna l’apertura del Comitato olimpico internazionale (Cio) alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi in forma neutrale alle competizioni internazionali. Nella presa di posizione degli schermidori europei, si legge che “idealmente lo sport dovrebbe essere libero dalla politica e dai conflitti ma data la ben nota funzione degli sport d’elite come strumento di propaganda interna in russia, non fa assolutamente differenza se uno schermidore russo o bielorusso partecipa con il termine ‘atleta neutrale'”; “soprattutto nella Scherma – aggiungono – come tutti sanno, è impossibile separare uno schermidore dal proprio Paese di rappresentanza a livello ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Una dichiarazione congiunta deglidella Confederazione europea di(Efc) condanna l’apertura del Comitato olimpico internazionale (Cio) alla partecipazione deglie bieloin forma neutrale alle competizioni internazionali. Nella presa di posizione degli schermidori, si legge che “idealmente lo sport dovrebbe essere libero dalla politica e dai conflitti ma data la ben nota funzione degli sport d’elite come strumento di propaganda interna ina, non fa assolutamente differenza se uno schermidore russo o bielorusso partecipa con il termine ‘atleta neutrale'”; “soprattutto nella– aggiungono – come tutti sanno, è impossibile separare uno schermidore dal proprio Paese di rappresentanza a livello ...

