Scampò all'attacco di un orso. In un audio la sua disperazione

(Di lunedì 10 aprile 2023) AGI - "Non appena ho sentito quanto accaduto a quel povero runner ucciso da unin Trentino, sia per me che per la mia famiglia si è riaperta una ferita. Penso continuamente a quanto sono stato fortunato e a quanto sia stato a un passo dalla morte. Una morte orribile". Antonio Rabbia è il giovane ingegnere di Ausonia che a fine dicembre del 2022 - mentre passeggiava in una zona di montagna aperta al pubblico, nella Valle di Comino - si è trovato faccia a faccia con un'orsa che lo ha aggredito, azzannandolo all'addome. L'uomo, che era in compagnia del suo cagnolino, è miracolosamente riuscito a fuggire, nonostante le ferite. È riuscito a scampare al secondoe alle fauci del plantigrado perché insieme a lui è rotolato in un dirupo battendo contro un tronco d'albero che ha arrestato la sua corsa mentre l'rotolava alcuni ...

