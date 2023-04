Scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia | torna a casa anche la donna catturata all' Azovstal

(Di lunedì 10 aprile 2023) Un po' di umanità in mezzo a tanta crudeltà. "Stiamo riportando a100 dei nostri: soldati, marinai, guardie di frontiera, guardie nazionali. Tra loro ci sono i difensori di Mariupol,, ...

Cento ucraini sono tornati in patria dopo unodicon la Russia. Yermak ha descritto locome "difficile" e ha espresso gratitudine all'équipe del quartier generale di ...In un raro momento di cooperazione tra i due fronti lunedì più di 200 soldati russi e ucraini sono tornati alle loro case grazie a unodi. L'Ucraina è riuscita a rimpatriare un gruppo di cento tra membri dell'esercito, della marina, guardia nazionale e guardie di frontiera alcuni dei quali malati o gravemente ...Più di 200 soldati sono tornati a casa grazie a unodi. Kiev ha rilasciato 106 militari russi mentre Mosca ha liberato 100 ucraini. Lo hanno annunciato il ministero di Difesa della Russia e il capo dello staff del presidente ...

