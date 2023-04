Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, così i soldati tornano a casa (Di lunedì 10 aprile 2023) Scambio di prigionieri Russia-Ucraina. «Stiamo riportando a casa 100 dei nostri: soldati, marinai, guardie di frontiera, guardie nazionali. Tra loro ci sono i difensori di Mariupol, Azovstal, Hostomel». Lo scrive in un messaggio su Telegram il capo dell'ufficio di presidenza Ucraina, Andriy Yermak. Cento ucraini sono tornati in patria dopo uno Scambio di prigionieri con la Russia. Yermak ha descritto lo Scambio come «difficile» e ha espresso gratitudine all'équipe del quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Il Comando di coordinamento ucraino per il trattamento dei prigionieri di guerra ha affermato che quasi la metà degli 80 ... Leggi su iltempo (Di lunedì 10 aprile 2023)di. «Stiamo riportando a100 dei nostri:, marinai, guardie di frontiera, guardie nazionali. Tra loro ci sono i difensori di Mariupol, Azovstal, Hostomel». Lo scrive in un messaggio su Telegram il capo dell'ufficio di presidenza, Andriy Yermak. Cento ucraini sono tornati in patria dopo unodicon la. Yermak ha descritto locome «difficile» e ha espresso gratitudine all'équipe del quartier generale di coordinamento per il trattamento deidi guerra. Il Comando di coordinamento ucraino per il trattamento deidi guerra ha affermato che quasi la metà degli 80 ...

