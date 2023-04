Sbarchi fuori controllo | arrivano altri 1 200 clandestini E a Lampedusa i pulmini sono “guasti”

(Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr – Tante chiacchiere, ma glicontinuano senza freni. La Guardia Costiera ha annunciato poco fa di essere impegnata nel soccorso di 1.200, in due differenti operazioni. Un intervento che riguarda per l’esattezza due pescherecci: il primo con circa 800 persone a bordo e che si trova in questo momento a oltre 120 miglia a sud-est di Siracusa, in acque Sar italiane. La seconda imbarcazione ha invece circa 400a bordo, è stata segnalata da Alarm Phone e intercettata dal nave Diciotti della Guardia Costiera sempre in acque Sar italiane, a 170 miglia a sud-est di Capo Passero. Quest’ultimo peschereccio sarebbe partito da Tobruk, in Libia, e stando a quanto riferito da Alarm Phone avrebbe imbarcato acqua nella giornata di ieri, trovandosi adesso senza carburante, con il comandante che inoltre avrebbe ...

... a dieci anni esatti dal suo primo viaggio pastoraledal Vaticano che fu proprio a Lampedusa. ... Suor Ausilia, Suor Paola e Suor Inesche operano durante glial molo Favarolo. Sulla stessa ...Con l'aumento deglila stampa italiana è tornata a parlare di saturazione del sistema di accoglienza per i ... Al didi ciò le esigenze di unitarietà in materia di accoglienza si riducono ......che viaggia in parallelo all'aumento dell'attività di organizzazioni criminali che dopo gli... 'Servizio di accoglienza residenziale in regime di alta autonomia in strutture ubicatedal ...

