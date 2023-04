Santacroce: "Osimhen? E' chiaro che a Milano averlo o meno riveste un’importanza evidente (Di lunedì 10 aprile 2023) Fabiano Santacroce, talent scout ed ex azzurro, intervenendo ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte ha rilascito le seguenti dichiarazioni: "Osimhen è troppo importante per il Napoli, è chiaro che a Milano averlo o meno riveste un’importanza evidente, mi aspetto comunque un Napoli completamente differente rispetto alla sconfitta interna di due giornate fa. -sostiene Santacroce - Gli azzurri sono apparsi in calo nelle ultime due partite ma è anche normale, avere i ritmi che hanno avuto in tutto il campionato era impossibile. Con questo calo hanno dimostrato di essere umani. La gara di Champions però può cambiare le cose, perché le motivazioni della partita possono darti energie insperate. ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 10 aprile 2023) Fabiano, talent scout ed ex azzurro, intervenendo ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte ha rilascito le seguenti dichiarazioni: "è troppo importante per il Napoli, èche a, mi aspetto comunque un Napoli completamente differente rispetto alla sconfitta interna di due giornate fa. -sostiene- Gli azzurri sono apparsi in calo nelle ultime due partite ma è anche normale, avere i ritmi che hanno avuto in tutto il campionato era impossibile. Con questo calo hanno dimostrato di essere umani. La gara di Champions però può cambiare le cose, perché le motivazioni della partita possono darti energie insperate. ...

L'EX - Santacroce: "Osimhen è troppo importante per il Napoli" Napoli Magazine L'EX - Santacroce: "Osimhen è troppo importante per il Napoli, la Champions dà motivazioni"