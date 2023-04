Santacroce | “Il Napoli arriverà stanco alla gara contro il Milan”

(Di lunedì 10 aprile 2023) Fabiano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di Champions League tra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Santacroce: “Il Napoli arriverà stanco alla gara contro il @acmilan' #SempreMilan #ACMilan #Milan #Santacroce - ilnapolionline : F. Santacroce, ex azzurro: 'Il Napoli arriva stanco, ma in Champions le motivazioni...' - - sscalcionapoli1 : Santacroce: “Osimhen è troppo importante per il Napoli” - cn1926it : #Santacroce: “#Osimhen troppo importante per il Napoli. A Milano mi aspetto che…” - sscalcionapoli1 : Santacroce: “Milan-Napoli? Sarà un match diverso dalla gara di campionato” -

Fabiano, talent scout ed ex calciatore del, intervenendo ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte ha rilascito le seguenti dichiarazioni: ConcludeFabiano, talent scout ed ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live. "Osimhen è troppo importante per il, è chiaro che a Milano averlo o meno un'importanza evidente, mi ......del Doce in San Domenico Maggiore è presente la Decorazione marmorea di Girolamoe ... L'opera divenne un punto di riferimento fondamentale per gli artisti attivi adurante il ...

Santacroce: "Milan-Napoli sarà un match diverso dalla gara di ... Per Sempre Napoli

L’ex azzurro e talent scout Fabiano Santacroce è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: "Il Napoli arriva un po’ stanco alla gara con il Milan, a Lecce l'ho vist ...Fabiano Santacroce, talent scout ed ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: "Osimhen è troppo importante per il Napoli, è chiaro che a Milano averlo o meno ...