Sanremo 2023 Tra Palco e realtà | il documentario sul Festival con Gianni Morandi su Rai 1

(Di lunedì 10 aprile 2023). Tra: ilconsu Rai 1. Anticipazioni e ospiti,Questa sera, lunedì 10 aprile, alle ore 21.45, in prima serata su Rai 1 va in onda il docufilm: tra, che ripercorre con retroscena e immagini inedite ildi quest’anno condotto da Amadeus e vinto da Marco Mengoni. Vedremo per la prima volta le emozioni più segrete e inedite deldi, quelle che si scatenano dietro le quinte dello spettacolo e che rimangono ignote al pubblico. A fare da narratore d’eccezione sarà...

Gianni Morandi , co - conduttore di Sanremo è il nostro Cicerone nel backstage della kermesse canora andata in onda dal 7 febbraio all'11 febbraio. Tra Palco e realtà , che va in onda stasera 10 aprile alle 21.45 su Rai 1 , si concentra sulle emozioni più intime e private del festival. Il documentario, si addentra negli ...

Questa sera, lunedì 10 aprile 2023, alle ore 21.45, in prima serata su Rai 1 va in onda il docufilm Sanremo 2023: tra palco e realtà, che ripercorre con retroscena e immagini inedite il Festival di ...