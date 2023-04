Sanremo 2023 – tra palco e realtà | il docufilm sul “dietro le quinte” arriva su Rai Uno

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 10 aprile 2023) L’emozione del Festival della canzone italiana torna a rivivere grazie a– tra, ilin arrivo su Rai Uno. Ad assumere su di sé il compito di “guida”, nel corso di questa serata speciale, sarà Gianni Morandi: ecco quando andrà in onda. L’edizione del Festival diha riconfermato il successo di Amadeus, al timone per la quarta volta consecutiva. In virtù di ciò, dunque, il conduttore avrebbe ricevuto il via libera anche per il 2024, toccando ildel Teatro Ariston per il quinto anno di seguito. D’altronde, i numeri parlano chiaro: grazie a una media del 62,96% di share, la 73° edizione della kermesse risulta la più seguita dal 1995.– Tra ...