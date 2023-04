Sanatorie automatiche sugli abusi edilizi col Decreto Semplificazioni | Approfitta ora

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 10 aprile 2023) Arriva la sanatoria automatica e per sfruttarla vediamo come muoversi e quando si rientra nelle nuove tolleranze. Il reato di abusoo è piuttosto diffuso in Italia poiché spesso capita che parti di immobili non siano in regola con le tante leggi vigenti. Quando si incorre in questo reato vuol dire che si è realizzata un’opera o parte di essa senza il titoloo previsto dalla legge o dal Comune. Quando si rientra nella sanatoria automatica – ilovetrading.itIn linea di principio l’abusoo può essere regolarizzato pagando ingenti costi. In alcuni casi si può anche arrivare all’ordine di demolizione dell’opera. Vi sono dei casi nei quali la sanatoria dell’abusoo scatta automaticamente e per il cittadino non c’è bisogno del complesso iter. Il...