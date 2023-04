Sabatini non ha dubbi: “Milan sta molto meglio del Napoli ed ha Giroud riposato” (Di lunedì 10 aprile 2023) Sandro Sabatini commenta Milan-Napoli, match di andata valido per i quarti di finale di Champions League. Il giornalista fa il punto della situazione in vista del derby italiano in Champions League. Sabatini a Pressing dice: “Pioli ha fatto turnover con l’Empoli e questo favorirà il Milan, che arriva alla sfida con il Napoli in una condizione migliore rispetto alla squadra di Spalletti“. Sabatini ha poi aggiunto: “In generale ho visto un Milan in una forma migliore rispetto a quella del Napoli. La squadra di Pioli ha più gamba. Inoltre il tecnico dei rossoneri ha anche Giroud riposato, visto che non ha giocato tutta la partita con l’Empoli (match pareggiato a San Siro ndr). Gli allenatori quando fanno ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 aprile 2023) Sandrocommenta, match di andata valido per i quarti di finale di Champions League. Il giornalista fa il punto della situazione in vista del derby italiano in Champions League.a Pressing dice: “Pioli ha fatto turnover con l’Empoli e questo favorirà il, che arriva alla sfida con ilin una condizione migliore rispetto alla squadra di Spalletti“.ha poi aggiunto: “In generale ho visto unin una forma migliore rispetto a quella del. La squadra di Pioli ha più gamba. Inoltre il tecnico dei rossoneri ha anche, visto che non ha giocato tutta la partita con l’Empoli (match pareggiato a San Siro ndr). Gli allenatori quando fanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jack_Burton_IV : @EspositoLu @RadioSportiva @Sabatini é un giornalista perbene e dice sempre la veritá e non indossa maglie, merce… - GiuseppeFalcao : @MarcoBottoni5 Parlo da Garcia in poi. Il primo anno fecero il closing ad agosto praticamente e non lo calcolo. Il… - francescoconfo8 : #Sabatini è vergognoso. Non si può ascoltare. Quando interviene lui io cambio frequenza. - Erasmonux : @RadioSportiva Purtroppo, caro Sabatini, in Italia la giustizia non esiste e tantomeno esiste la giustizia sportiva. - AlfioFilosofi : @RadioSportiva D’accordissimo con il sig. Sandro Sabatini,il sig. Mourinho dovrebbe pensare alla sua squadra anche… -