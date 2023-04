Sabatini: «Lukaku un innesto errato! Dumfries più forte di Bellanova» (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo aver difeso Inzaghi (vedi articolo), Sabatini dice la sua sul rendimento di alcuni giocatori dell’Inter, in particolare su Lukaku, Dumfries e Bellanova. Di seguito il giudizio espresso dal giornalista su Radio Sportiva. DISCONTINUITÀ – Sandro Sabatini esprime il proprio giudizio su alcuni nerazzurri e sul futuro di Inter e Milan in Champions League la prossima stagione. Così il giornalista nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «Correa è fuori discussione che non stia rendendo. Bellanova è ancora discontinuo ma Dumfries, nella sua discontinuità, rimane più forte di Bellanova. Che Lukaku prenda 10 milioni di euro d’ingaggio all’anno è veramente uno schiaffo alla miseria. La sua è stata una ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo aver difeso Inzaghi (vedi articolo),dice la sua sul rendimento di alcuni giocatori dell’Inter, in particolare su. Di seguito il giudizio espresso dal giornalista su Radio Sportiva. DISCONTINUITÀ – Sandroesprime il proprio giudizio su alcuni nerazzurri e sul futuro di Inter e Milan in Champions League la prossima stagione. Così il giornalista nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «Correa è fuori discussione che non stia rendendo.è ancora discontinuo ma, nella sua discontinuità, rimane piùdi. Cheprenda 10 milioni di euro d’ingaggio all’anno è veramente uno schiaffo alla miseria. La sua è stata una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Sabatini: «Lukaku un innesto errato! Dumfries più forte di Bellanova» - - infoitsport : Sabatini: «Inter, se Lukaku sbaglia non si può dare la colpa a Inzaghi!» - internewsit : Sabatini: «Inter, se Lukaku sbaglia non si può dare la colpa a Inzaghi!» - - Pall_Gonfiato : #sandrosabatini parla del tema razzismo e #lukaku - infoitsport : Sabatini: «Lukaku caso unico in carriera. L’Inter così non lo vuole» -