Sabatini | «Inter | se Lukaku sbaglia non si può dare la colpa a Inzaghi!»

(Di lunedì 10 aprile 2023) Pur individuando alcuni difetti di gestione,difende Inzaghi dalle accuse dopo l’ennesima non vittoria dell’in campionato e punta il dito contro. Di seguito il pensiero del giornalistavenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”. IMPRONOSTICABILE – Sandroprende le difese di Simone Inzaghi e spiega cosa non ha funzionato in Salernitana-. Così il giornalistavenuto su Radio Sportiva: «Inzaghi non è ultimo dei colpevoli ed è vero che sta facendo abbastanza bene. Lui è solo uno dei colpevoli e lo dice la gestione non buona della squadra. Ma c’è da dire che l’non è una squadra facile da gestire. Inzaghi ha avuto problemi anche col passaggio di testimone tra Onana e Handanovic, come anche con ...

Sabatini rivela: "Ho sbagliato i contratti con Inter e Bologna, ero un fantasma nell'oscurità" TUTTO mercato WEB

