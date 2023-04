Runner ucciso da un orso in Trentino, la lettera della madre: “Mio figlio una vittima annunciata. Siamo arrabbiati e indignati” (Di lunedì 10 aprile 2023) Una “vittima annunciata“. È come viene definito Andrea Papi, il Runner che mentre faceva Runner è stato ucciso da un orso in Trentino, dalla madre, Franca Ghirardini. La donna ha diffuso una lettera attraverso gli avvocati Marcello Paiar e Maura Cravotto. “Dobbiamo ridare ad Andrea la sua dignità. Mi rivolgo con questo mio scritto alle autorità della provincia e dello Stato attuali e pregresse perché se è successa questa tragedia, evidentemente forse non è stato fatto tutto quello che poteva essere fatto. Eravamo a conoscenza dei fatti accaduti nel tempo – dice la donna – ma non ci sono stati grandi interventi per garantire la sicurezza della popolazione. Sappiate che noi Siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Una ““. È come viene definito Andrea Papi, ilche mentre facevaè statoda unin, dalla, Franca Ghirardini. La donna ha diffuso unaattraverso gli avvocati Marcello Paiar e Maura Cravotto. “Dobbiamo ridare ad Andrea la sua dignità. Mi rivolgo con questo mio scritto alle autoritàprovincia e dello Stato attuali e pregresse perché se è successa questa tragedia, evidentemente forse non è stato fatto tutto quello che poteva essere fatto. Eravamo a conoscenza dei fatti accaduti nel tempo – dice la donna – ma non ci sono stati grandi interventi per garantire la sicurezzapopolazione. Sappiate che noi...

