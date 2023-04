Rubano bandiera del Napoli dal balcone: “E’ di un bimbo che ha perso la mamma” (Di lunedì 10 aprile 2023) Rubano una bandiera del Napoli dal balcone di un’abitazione di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Forse con l’intento di rivenderla, o di usarla in vista dei festeggiamenti per il terzo scudetto. La bandiera, però, apparteneva a un bimbo di appena 8 anni che ha perso la mamma. Rubano bandiera del Napoli a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 aprile 2023)unadeldaldi un’abitazione di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di. Forse con l’intento di rivenderla, o di usarla in vista dei festeggiamenti per il terzo scudetto. La, però, apparteneva a undi appena 8 anni che haladela L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

